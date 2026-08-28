В Константиновском районе досрочно завершили ремонт участка автодороги «Шахты — Цимлянск». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В нормативное состояние приведено более трех километров дорожного полотна. Подрядчик провел комплекс инженерных мероприятий: уложил асфальт, укрепил обочины и откосы, обустроил водопропускную трубу и нанес дорожную разметку.

Реализация этих мер позволит повысить пропускную способность трассы и обеспечить более высокий уровень безопасности дорожного движения.

Мария Хоперская