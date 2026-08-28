Секретарь Совбеза Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Ратко Младича
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью боснийско-сербского генерала Ратко Младича. «С горечью узнал о кончине в гаагских застенках генерала Ратко Младича. Несправедливый приговор Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении Ратко Младича, а также бесчеловечные условия его содержания в тюрьме — это яркий пример пренебрежения нормами международного права и принципами справедливого и гуманного обращения с заключенными. Выражаю глубокие соболезнования сыну генерала Дарко Младичу, а также родным и близким покойного»,— говорится в заявлении Сергея Шойгу.
Сергей Шойгу
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Ранее МИД России заявил, что дело в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за военные преступления, стало проявлением двойных стандартов, «каковы бы ни были легшие в его основу фактические обстоятельства».
Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с соблюдением государственных почестей. Об этом сообщил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич в интервью телеканалу ATV.
Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».
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«Я всегда был обыкновенным сербским православным солдатом»
Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в Гааге в возрасте 84 лет, где отбывал пожизненное заключение по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его смерть, как и его приговор, вызвала противоречивую реакцию в странах бывшей Югославии и в России. В мае 2026 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонил запрос защиты Ратко Младича о временном освобождении для лечения в Сербии, несмотря на то, что он находился в критическом состоянии.
Защита Ратко Младича неоднократно жаловалась на недостаточное лечение и требовала допуска российских врачей, но трибунал отказывал. В июле 2025 года МОМУТ также отклонил запрос о досрочном освобождении Младича по состоянию здоровья. МИД России заявлял, что дело против Ратко Младича стало проявлением двойных стандартов, а процесс в Гааге и условия заключения сопровождались пренебрежением его базовыми правами, включая право на адекватную медицинскую помощь.
Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности РФ 12 мая 2024 года указом президента Владимира Путина, сменив на этом посту Николая Патрушева. До этого назначения Шойгу с ноября 2012 года занимал должность министра обороны России. В должности секретаря Совбеза Шойгу также является заместителем президента в Военно-промышленной комиссии РФ.