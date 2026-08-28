Секретарь Совбеза Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Ратко Младича

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью боснийско-сербского генерала Ратко Младича. «С горечью узнал о кончине в гаагских застенках генерала Ратко Младича. Несправедливый приговор Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении Ратко Младича, а также бесчеловечные условия его содержания в тюрьме — это яркий пример пренебрежения нормами международного права и принципами справедливого и гуманного обращения с заключенными. Выражаю глубокие соболезнования сыну генерала Дарко Младичу, а также родным и близким покойного»,— говорится в заявлении Сергея Шойгу.

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ранее МИД России заявил, что дело в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за военные преступления, стало проявлением двойных стандартов, «каковы бы ни были легшие в его основу фактические обстоятельства».

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с соблюдением государственных почестей. Об этом сообщил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич в интервью телеканалу ATV.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».

Елена Черненко