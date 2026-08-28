Осужденного за военные преступления Младича похоронят с воинскими почестями
Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с соблюдением государственных почестей. Об этом сообщил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич в интервью телеканалу ATV.
Сторонники Ратко Младича жгли файеры на мосту в Нови-Саде (Сербия)
Фото: Stefan Stojanovic / Reuters
«Младич — генерал, и протоколы (в таких случаях.— “Ъ”) известны. Его роль также известна, все, что полагается генералу Младичу, безусловно, будет выполнено. Отмечу, что Республика Сербская здесь не принимает решений, место захоронения также будет решать семья, потому что это дело его семьи»,— сказал господин Вуйич (цитата по Blic).
Во время Боснийской войны генерал Ратко Младич был одним из лидеров боснийских сербов. Он умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где с 2017 года отбывал пожизненный срок за военные преступления.
Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».
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Ратко Младич был главнокомандующим армией Республики Сербской во время Боснийской войны 1992–1995 годов. Гаагский Международный трибунал обвинил его в 1996 году в военных преступлениях и геноциде в Сребренице, где, по данным трибунала, было убито около 8 тысяч мирных жителей-мусульман. В июле 1995 года он руководил операцией по захвату Сребреницы, а 25 июля МТБЮ выдвинул против него первые обвинения в геноциде и преступлениях против человечности.
Задержание Ратко Младича произошло 26 мая 2011 года в Сербии после 15 лет жизни в бегах, и уже 31 мая он был экстрадирован в Гаагу. В 2017 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы, а в 2021 году Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил этот приговор, который стал окончательным и не подлежащим обжалованию.
В мае 2026 года суд отклонил запрос защиты Ратко Младича о временном освобождении для прохождения лечения в Сербии, хотя судья признала его состояние критическим. Российский МИД прокомментировал дело Младича как проявление двойных стандартов и пренебрежение его правами, включая адекватную медпомощь. Многие жители Сербии и Республики Сербской считают его национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии.