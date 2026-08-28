Осужденного за военные преступления Младича похоронят с воинскими почестями

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с соблюдением государственных почестей. Об этом сообщил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич в интервью телеканалу ATV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники Ратко Младича жгли файеры на мосту в Нови-Саде (Сербия)

Фото: Stefan Stojanovic / Reuters Сторонники Ратко Младича жгли файеры на мосту в Нови-Саде (Сербия)

Фото: Stefan Stojanovic / Reuters

«Младич — генерал, и протоколы (в таких случаях.— “Ъ”) известны. Его роль также известна, все, что полагается генералу Младичу, безусловно, будет выполнено. Отмечу, что Республика Сербская здесь не принимает решений, место захоронения также будет решать семья, потому что это дело его семьи»,— сказал господин Вуйич (цитата по Blic).

Во время Боснийской войны генерал Ратко Младич был одним из лидеров боснийских сербов. Он умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где с 2017 года отбывал пожизненный срок за военные преступления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».