МИД России прокомментировал смерть Ратко Младича

МИД России заявил, что дело против бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича стало проявлением двойных стандартов — «каковы бы ни были легшие в его основу фактические обстоятельства». Так в дипведомстве прокомментировали смерть генерала, осужденного за военные преступления.

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Фото: Chris Helgren / Reuters Ратко Младич

Фото: Chris Helgren / Reuters

В МИДе утверждают, что процесс в Гааге и условия заключения Младича сопровождались пренебрежением его базовыми правами, в том числе правом на адекватную медпомощь. «В течение многих лет законным представителям генерала не доводилась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье», — указано в публикации. В ведомстве также заявили, что произошедшее «навсегда останется частью наследия» Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

Младич умер сегодня в возрасте 84 лет в тюремном госпитале. В мае гаагский суд отклонил просьбу о досрочном освобождении Младича в связи со смертельной болезнью. Судья признала, что состояние заключенного критическое, но отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает ему «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений».

Во время Боснийской войны генерал был одним из лидеров боснийских сербов. В 2017 году Гаагский Международный трибунал предъявил ему обвинения в военных преступлениях и геноциде. Его обвинили в организации убийства около 8 тыс. мусульман в Сребренице летом 1995 года, гибели около 12 тыс. человек (в том числе 1,6 тыс. детей) из-за блокады и обстрела сербскими войсками Сараево.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».