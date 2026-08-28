Мишустин проводит встречу с Лукашенко в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Доме правительства в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Стороны обсудят совершенствование торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию кооперационных проектов. Эти вопросы господин Лукашенко поднимал во время визита в Минск 25 августа первого зампредседателя правительства России Дениса Мантурова. В частности, господа Мантуров и Лукашенко обсуждали проект российско-белорусского самолета «Освей».

Президент Белоруссии прибыл в Россию накануне. Как сообщала его пресс-служба, политик также намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 29 августа.