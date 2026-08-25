Лукашенко указал на недоразумения вокруг проекта самолета «Освей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил о существующих недоразумениях в проекте совместного с РФ самолета «Освей». О чем именно идет речь, господин Лукашенко не уточнил.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Он (самолет.—"Ъ") нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас — приобретение новых компетенций. Вы видели, что мы занимаемся ремонтом многих самолетов. Кое-что уже умеем делать. Не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности»,— сказал господин Лукашенко на переговорах в Минске (цитата по БЕЛТА).
По итогам встречи Денис Мантуров рассказал, что сроки реализации проекта скорректированы. Опытный образец для летных испытаний ожидается в 2027 году, а к концу 2029 года «Освей» планируют сертифицировать. Затем воздушное судно появится на рынках России и Белоруссии, его также будут экспортировать в третьи страны.
Согласно проекту, «Освей» рассчитан на 15-19 пассажиров и будет задействован для местных и региональных перевозок. Самолет будут производить и собирать на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Нижнем Новгороде. Сейчас проект находится на этапе разработки рабочей конструкторской документации, после чего можно будет определить его стоимость.
Белоруссия давно проявляет интерес к развитию собственного авиастроения, о чем свидетельствуют заявления от декабря 2025 года, когда глава администрации президента республики Дмитрий Крутой сообщил о планах создать собственную модель гражданского самолета к 2029–2030 годам. На тот момент Белоруссия осваивала авиастроение «практически с нуля», ставя перед собой задачу перейти от ремонта к полноценной кооперации с российскими коллегами. Заводы в Барановичах, Минске и Орше поддерживали контакт с ключевыми российскими авиазаводами, планировалось строительство производственных корпусов для окраски и производства деталей.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров получил орден Дружбы народов от Президента Белоруссии Александра Лукашенко за вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией. Это произошло 25 августа 2026 года в Минске, где господин Лукашенко отметил, что награда содержит «политическую составляющую и некий аванс», и выразил уверенность, что вице-премьер будет «продвигать союзную повестку».