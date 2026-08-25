Лукашенко указал на недоразумения вокруг проекта самолета «Освей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил о существующих недоразумениях в проекте совместного с РФ самолета «Освей». О чем именно идет речь, господин Лукашенко не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Он (самолет.—"Ъ") нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас — приобретение новых компетенций. Вы видели, что мы занимаемся ремонтом многих самолетов. Кое-что уже умеем делать. Не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности»,— сказал господин Лукашенко на переговорах в Минске (цитата по БЕЛТА).

По итогам встречи Денис Мантуров рассказал, что сроки реализации проекта скорректированы. Опытный образец для летных испытаний ожидается в 2027 году, а к концу 2029 года «Освей» планируют сертифицировать. Затем воздушное судно появится на рынках России и Белоруссии, его также будут экспортировать в третьи страны.

Согласно проекту, «Освей» рассчитан на 15-19 пассажиров и будет задействован для местных и региональных перевозок. Самолет будут производить и собирать на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Нижнем Новгороде. Сейчас проект находится на этапе разработки рабочей конструкторской документации, после чего можно будет определить его стоимость.