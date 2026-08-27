Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В ходе визита господин Лукашенко обсудит с российским президентом Владимиром Путиным ключевые направления сотрудничества между странами, а также актуальные региональные и международные вопросы — в том числе проблемы безопасности. Президент Белоруссии также встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят экономическое и инвестиционное сотрудничество.