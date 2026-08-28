Кремль анонсировал переговоры Путина и Лукашенко 29 августа

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Большом Кремлевском дворце (февраль 2026 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Большом Кремлевском дворце (февраль 2026 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Накануне «БелТА» писала о рабочем визите Александра Лукашенко в Россию. Белорусский президент планирует провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, вопросы региональной и международной повестки, реализацию совместных проектов. Кроме того, господин Лукашенко встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 26 июня на Валдае в Новгородской области. Они обсудили повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, совместные проекты, а также вопросы региональной безопасности.