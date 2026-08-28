Человек большого дела: Вячеслав Василенко отметил 75-летний юбилей

25 августа 75-летний юбилей отметил Вячеслав Николаевич Василенко — человек, чья жизнь и профессиональный путь на протяжении десятилетий связаны с Донским краем, сельским хозяйством и развитием Ростовской области. За его плечами большой путь — от руководителя сельхозпредприятия до заместителя губернатора и министра сельского хозяйства и продовольствия региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЗакСобрания РО Фото: сайт ЗакСобрания РО

Сегодня Вячеслав Николаевич — заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент РАН. Но не только должности и регалии определяют масштаб человека. Не менее важно умение быть рядом с людьми, поддерживать большое дело и делиться опытом тогда, когда особенно нужны мудрый совет и уверенность в выбранном пути.

С заводом «Амилко» Вячеслава Василенко связывают многие годы. Еще на этапе становления предприятия он хорошо знал его задачи и перспективы. В 2012 году, занимая должность заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, Вячеслав Николаевич участвовал в обсуждении инвестиционного проекта развития производства. А в 2014 году подписал соглашение о сотрудничестве по масштабному расширению производственных мощностей завода. За прошедшие годы многое изменилось: выросли объемы производства, появились новые технологии, предприятие стало крупнейшим в стране производителем крахмалопродуктов. Вместе с заводом развивались и человеческие отношения, давно вышедшие за рамки исключительно рабочих.

Для генерального директора «Амилко» Сергея Леонидовича Болдырева Вячеслав Николаевич стал старшим товарищем, наставником и примером руководителя, который умеет видеть за производственными показателями людей, за сегодняшними решениями — перспективу, а за успехом предприятия — ответственность перед территорией и ее жителями. Особенно ценно, что эти отношения сохранились спустя годы. Вячеслав Николаевич по-прежнему близок Миллеровской земле, интересуется жизнью района и предприятия, а его опыт и совет остаются значимыми. 75 лет — это не просто юбилей. За этой датой — десятилетия труда, ответственности, важных решений и служения Донскому краю. Сергей Леонидович Болдырев и коллектив завода «Амилко» от всей души поздравляют Вячеслава Николаевича с юбилеем, желают крепкого здоровья, сил, семейного тепла и благополучия. Пусть рядом всегда будут близкие люди, а огромный жизненный и профессиональный опыт еще долгие годы служит Ростовской области. С глубоким уважением и благодарностью — генеральный директор компании «Амилко» С.Л. Болдырев и коллектив предприятия.

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