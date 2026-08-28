Ростовский облсуд оставил штраф за нарушение безопасности порта Сочи

Ростовский областной суд оставил в силе штраф, назначенный «Росморпорту» по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (несоблюдении требований антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры) в акватории и границах морского порта Сочи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Соответствующее постановление вынес главный государственный инспектор отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности МТУ Ространснадзора по ЮФО в декабре 2025 года.

Районный суд оставил постановление без изменения. Ростовский областной суд, в свою очередь, подтвердил законность привлечения предприятия к ответственности, констатировав, что обязанность по обеспечению транспортной безопасности напрямую вытекает из хозяйственной деятельности «Росморпорта» как субъекта естественной монополии на транспорте, управляющего государственным имуществом в морских портах. По оценке суда, неисполнение этой обязанности способно причинить вред жизни и здоровью людей, нанести материальный ущерб либо создать угрозу наступления подобных последствий.

Константин Соловьев