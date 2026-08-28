Частного детектива из Омска ждет суд за незаконное получение информации

Омское управление СКР завершило расследование дела 39-летнего частного детектива. Ему вменяется незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, нелегальное хранение травматического оружия и грозит до пяти лет лишения свободы, рассказала официальный представитель ведомства Лариса Болдинова.

Как указывается в материалах дела, за гонорар в 40 тыс. руб. детектив незаконно достал для клиента сведения о банковских вкладах, принадлежащих его конкуренту, и финансовых операциях по счетам. Также детектив незаконно, по версии следствия, хранил травматический пистолет, который у него был изъят.

Илья Николаев