Шесть лет колонии получил житель Алтая за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

2-й Восточный окружной военный суд отправил на шесть лет в колонию общего режима жителя Барнаула, признав его виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности в сети интернет (ст. 205.2 УК РФ и ст. 280 УК РФ).

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Алтайскому краю.

По материалам дела, обвиняемый в публичных группах в мессенджере Telegram размещал комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении русских и оправдывающие вторжение ВСУ в Курскую область.

Илья Николаев