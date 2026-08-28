ЗДК «Лензолото» выиграла торги на право добычи золота на реке Аканак-Накатами

В Иркутской области подвели итоги торгов на предоставление права на разведку и добычу золота на месторождении «р. Аканак-Накатами» (нижнее и среднее течение). Победителем признана иркутская компания «ЗДК „Лензолото“». Итоговый платеж составил 365, 8 млн руб. при стартовом 71,7 млн руб.

«На участке уже шла добыча с 1999 по 2015 годы, теперь месторождение будет снова вовлечено в освоение»,— сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. Балансовые запасы участка по категориям С1 и С2 составляют 298 кг, забалансовые – 231 кг. Лицензия на добычу золота предоставляется на ближайшие 25 лет.

В торгах также участвовал новосибирский подрядчик «Регион-Строй». Компания предложила за лот 358,5 млн руб.

АО «ЗДК „Лензолото“» зарегистрировано в Бодайбо в 2005 году в сфере производства драгоценных металлов. По данным сервиса Rusprofile, выручка компании за 2025 год составила 13,49 млрд руб., чистая прибыль — 3,47 млрд руб.

Лолита Белова