Объем потребкредитов в Ростовской области вырос в два раза за год

Объем потребительского кредитования в Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года достиг 17 млрд руб., увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2025 года показатель составлял 8,5 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Юго-Западном отделении Сбербанка.



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Количество выданных потребительских кредитов за год увеличилось на 21%.

По данным банка, на 17% за год вырос также объем краткосрочных займов до зарплаты. Речь идет о кредитах на срок до месяца.

«Жители Ростовской области чаще всего используют такие средства для покупки туров выходного дня, авиа- и железнодорожных билетов, оплаты гостиниц, а также крупных покупок в магазинах одежды и обуви во время сезонных скидок и распродаж»,— сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Рост потребительского кредитования отмечается и по итогам июля. В этом месяце объем выдачи наличных кредитов в Ростовской области составил 11,6 млрд руб., что на 45% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 8 млрд руб. Количество выданных кредитов увеличилось с 47,5 тыс. до 66,4 тыс. По оценке аналитиков, на динамику могли повлиять снижение ставок и отложенный спрос.

На других сегментах розничного кредитования также наблюдалась положительная динамика. В январе—июне банки Ростовской области выдали около 14 тыс. ипотечных кредитов на 61,3 млрд руб. Объем выдач оказался почти на 55% выше показателя за аналогичный период 2025 года.