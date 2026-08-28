ОТЭКО помогает школам Тамани в подготовке к 1 Сентября

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, реализует свои социальные обязательства и содействует подготовке школ Темрюкского района к новому учебному году. Для пяти учебных заведений Тамани, Таманского, Виноградного, Веселовки и Вышестеблиевской было закуплено необходимое оборудование, чтобы уже 1 Сентября ученики могли с комфортом приступить к погружению в новые знания.

Для СОШ №9 станицы Тамань был приобретен спортивный инвентарь, включая канат, шведскую стенку, турник и боксерский мешок со стойкой. Также для занятий по географии был куплен глобус с LED-подсветкой. В школе №12 пос. Виноградный появилось 2 смарт-телевизора, 4 ноутбука и 2 принтера. А для школы №25 пос. Веселовка было приобретено 8 ноутбуков, МФУ и интерактивный дисплей. Новая техника поможет сделать образовательный процесс более эффективным и инновационным. Кроме того, в столовой СОШ №7 станицы Вышестеблиевской в этом году появилось 20 новых комплектов столов и стульев, а для школы №16 пос. Таманский были выполнены работы по установке камер видеонаблюдения для повышения безопасности территории.

На подготовку школ к 1 Сентября ОТЭКО выделила почти три миллиона рублей. Все оборудование было закуплено по заявкам самих учебных заведений в рамках исполнения Шестистороннего договора портового предприятия и муниципальных администраций Темрюкского района о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии. Кроме того, в соответствии с договором была приобретена необходимая оргтехника для Детской школы искусств Тамани.

«За более чем двадцать лет реализации наш ежегодный договор о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии района стал незаменимым инструментом поддержки и обновления организаций и учреждений образования. У ОТЭКО есть целый ряд проектов по работе с молодежью, в частности, стипендиальная программа для талантливых выпускников и волонтерское движение. Именно сотрудничество с учебными заведениями делает наши усилия более комплексными и позволяет охватить улучшениями как можно большее число ребят»,— отметил директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

В тесном сотрудничестве с управлением образования Темрюкского района компания уже третий год подряд реализует проект «ОТЭКО. Точка роста», направленный на модернизацию классов углубленного изучения естественнонаучных дисциплин. Благодаря совместным усилиям с руководством и педагогами школ проект помогает улучшать подготовку старшеклассников Таманского полуострова к поступлению в технические вузы. В этом учебном году в рамках проекта в пяти школах района будут обновлены кабинеты физики, химии, биологии, информатики, математики и черчения. Объем инвестиций составит более 17 миллионов рублей.

В новом учебном году специалисты ОТЭКО также продолжат проводить профориентационные уроки в школах района, организовывать спортивные мастер-классы и соревнования.