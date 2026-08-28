«Основная трудность в том, что компании не видят в этом целесообразности»

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предусматривает создание общедоступного реестра предприятий, открытых для промышленных экскурсий. По замыслу авторов документа, речь идет об экскурсиях на промпредприятия, знакомстве с производством и участии в производственных процессах без получения материальной выгоды. В такие поездки могут входить экскурсии, организация досуга и временное размещение гостей. Также авторы инициативы предлагают на законодательном уровне закрепить понятие «промышленный туризм», чтобы расширить возможности господдержки этого направления. Для предприятий это может означать увеличение аудитории, решение кадового вопроса и увеличение мер господдержки — рассказал «Ъ-Ростов» руководитель департамента развития ООО «КСМК-Север» Андрей Дурин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Предложенная инициатива является актуальной и совершенно логичной. Прежде всего потому, что предприятиям, развивающим промышленный туризм, это позволит увеличивать аудиторию, принимать больше экскурсий, рассчитывать на меры господдержки, совершенно спокойно отвлекать специалистов-экскурсоводов для работы с туристическими группами и перенимать успешный опыт. Кстати, у компаний, которые по собственной инициативе уже год-два развивают в Ростовской области промышленный туризм, можно многому научиться. У них созданы условия для приема гостей, есть четкая экскурсионная программа с жестким таймингом, соблюдаются все меры безопасности.

Многие компании региона могли бы развивать промтуризм, но пока не делают этого. Для них основная трудность в том, что они не видят в этом целесообразности, стимула. Потому и не желают принимать группы и отвлекать специалистов. Новый законопроект предусматривает создание таких стимулов.

Возможности промышленного туризма не ограничиваются профориентацией и привлечением молодых кадров. Да, на старте развития этого направления компании решали исключительно социальную задачу: показать молодежи, что современное производство — это чистые цеха, роботизированные линии, что рабочие специальности — это интересно и престижно.

Но сегодня уже можно выделить не одну, а несколько граней промышленного туризма. Первая — социальная: по-прежнему актуальны экскурсии для детей, школьников и студентов. Для профориентации. Вторая грань — коммерческая. Это экскурсии для потенциальных покупателей товаров, которые заводы и фабрики выпускают. Третья грань — обмен опытом. Причем, он возможен как с предприятиями сходных сфер, так и разных. Например, если речь касается повышения производительности труда, внедрения инструментов бережливого производства, цифровизации.

Долгое время промышленный туризм в России в целом, в Ростовской области в частности развивается, благодаря энтузиазму топ-менеджмента отдельных предприятий, но глобальная системная работа в этом направлении не ведется. Поэтому подавляющее большинство руководителей заводов и фабрик не понимают, зачем им это. Либо подходят к промышленному туризму только как к инструменту решения кадровых задач.

Попытка разработать специальный закон — это серьезный шаг к построению в стране системы поддержки промышленного туризма. Это новый этап, где и предприятиям, и государству отводится серьезная роль не только в работе по привлечению туристических групп на конкретные производственные площадки, но и в продвижении передового опыта, в выстраивании четкого взаимодействия между всеми сторонами (заводом, турагентом, властью, образованием) и разработке качественных туристических продуктов для разных аудиторных групп».