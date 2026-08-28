В Ростове аптека продавала сильнодействующие лекарства по поддельным рецептам

Арбитражный суд Ростовской области привлек аптеку из Ростова-на-Дону к административной ответственности за продажи лекарств по поддельным рецептам. Сработавший индикатор риска о больших объемах продаж лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), обнаружили сотрудника Росздравнадзора. Показатель оказался вдвое больше, чем по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В аптеке нашли рецепт от 18 марта 2027 года, по которому 2,5 упаковки психоактивного препарата фактически продали в марте 2026 года. Кроме того, были обнаружены бланки рецептов с печатями медицинской организации, реорганизованной еще в 2011 году, а также рецепты от несуществующих больниц.

Руководству аптеки вынесено предостережение.

Наталья Белоштейн