На Кубани средний чек на онлайн-покупку детской одежды сократился на 21%

В Краснодарском крае в период с 1 по 20 августа 2026 года количество покупок детской одежды и школьной формы в онлайн-магазинах выросло на 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общий оборот в данном сегменте также показал позитивную динамику, прибавив 22%. При этом средний чек покупки сократился на 21% и составил 6248 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитика ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным экспертов, схожая тенденция к рационализации трат прослеживается и в других категориях. Спрос на галантерею и аксессуары, основу которого традиционно составляют школьные рюкзаки и сумки, увеличился на 19% при росте оборота на 11%. Средний чек здесь снизился на 6% и составил 7118 руб.

Рынок учебной и художественной литературы также показывает стабильный, хоть и более сдержанный рост. Количество оплат бумажных и аудиокниг в Краснодарском крае увеличилось на 12% год к году, а совокупный оборот рынка вырос на 7%. При этом средняя стоимость одной покупки снизилась на 4% и составила 313 руб.

«В преддверии нового учебного года потребительский рынок Краснодарского края демонстрирует высокую активность. Аналитика ЮMoney фиксирует существенный рост числа транзакций при одновременном снижении среднего чека во всех ключевых категориях школьных товаров. Это говорит о том, что жители региона не отказываются от полноценной подготовки детей к учебе, но подходят к тратам более прагматично. Безоговорочным драйвером продаж в этом сезоне стала детская одежда»,— прокомментировали эксперты компании.

Маргарита Синкевич