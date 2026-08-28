Завод радиоэлектроники за 8 млрд рублей построят в Новосибирской области

Российский разработчик телекоммуникационного оборудования— компания «Элтекс» заявила о планах построить в Новосибирской области производственный комплекс мощностью до 10 тыс. изделий в год. Общий объем инвестиций оценивается в 8 млрд руб. Проект был одобрен на заседании регионального совета по инвестициям 28 августа, сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития. Выход завода на полную мощность запланирован на 2031 год.

Генеральный директор компании Алексей Черников подчеркнул, что создание собственного производства позволит решить проблему зависимости от импортных комплектующих и обеспечить бесперебойные поставки. Для реализации проекта компания уже располагает полным циклом разработки и собственным НИИ, открытым в 2025 году.

Ожидается, что новое предприятие создаст до 300 рабочих мест. Прогнозируемый объем налоговых отчислений в региональный бюджет в первые 10 лет работы составит 2,1 млрд руб.

В декабре 2025 года власти Новосибирской области сообщали о намерении компании «Элтекс» вложить 4,83 млрд руб. в четвертую очередь научно-исследовательского института на ул. Овражной. Проект предполагает строительство здания НИИ с подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией и локальным источником теплоснабжения.

ООО «Предприятие „Элтекс“» зарегистрировано в Новосибирске в 1996 году. Компания специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Предприятием владеют Алексей Черников (с долей 43,5%), Виктор Малов (22%), Валерий Айдагулов (18,5%) и Сергей Игонин (16%). По данным сервиса Rusprofile, выручка компании за 2025 год составила 7,4 млрд руб., чистая прибыль — 731 млн руб.

Лолита Белова