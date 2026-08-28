Как сэкономить на потреблении воды

Не всегда резкий рост счетов за коммунальные услуги происходит вследствие увеличения тарифов. Многие жители не знают о том, что переплачивают за потребление воды в два раза и более из-за расточительного расхода. Ситуацию легко исправить, если внедрить в свой быт несколько простых гаджетов, которые могут кратно снизить ежемесячный платеж за ЖКХ. МУП «Горводоканал» рекомендует бережно относиться к этому ресурсу, чтобы избежать переплат и сохранить экологию.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Одна из самых эффективных вещей для этих целей — сенсорная насадка для смесителя. Механизм крепится на излив крана и подает воду только тогда, когда потребитель подносит руки. Наиболее заметен результат от гаджета во время мытья посуды или чистки зубов. По подсчетам экспертов, его использование сокращает ежедневный расход воды до 70%.

Кроме того, следует обратить внимание на насадку аэратора для душа. Он смешивает воду с воздухом, делая струю мягче и объемнее. Расход воды падает с 15 литров до 5-7 литров в минуту. Таким образом, экономия в среднем доходит до 50%.

Еще один не менее доступный вариант — датчик протечки. Это устройство позволяет бороться со скрытыми утечками. При намокании различные модели издают специфический звук и отправляют уведомление на телефон. Продвинутые же модели действуют в автоматическом режиме и перекрывают воду самостоятельно.

Водосбережение является одной из актуальных проблем современного мира. Повышенное потребление воды не только становится главной причиной переплат за ЖКХ, но и пагубно влияет на глобальную экологию. Экономия этого ресурса в быту начинается с простых, но эффективных шагов. В частности, с установки современной сантехники, позволяющей сократить потребление без ущерба для комфорта. Правильное использование бытовой техники также играет существенную роль. Стиральные машины и посудомойки необходимо запускать только при полной загрузке это поможет сэкономить не только воду, но и электроэнергию.

Эти минимальные полезные привычки помогут каждому пользователю внести ощутимый вклад как в свой бюджет, так и в мировое осознанное потребление ресурсов планеты.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»