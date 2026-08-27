В ЛДПР высказались об иске о снятии «Яблока» с выборов в Свердловской области

ЛДПР и «Яблоко» являются «не просто конкуренты за голоса», а «принципиальными политическими противниками», заявил медиаменеджер, один из лидеров списка кандидатов либерал-демократов на выборах депутатов заксобрания Свердловской области Андрей Бургарт после подачи иска ЛДПР в Свердловский областной суд об отмене регистрации своих оппонентов. Ранее партийцы обнаружили, что претенденты от «Яблока» якобы злоупотребили свободой массовой информации, нарушили авторские права и тратили огромные суммы вне избирательного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бургарт

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Андрей Бургарт

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Юридическую оценку нарушениям даст суд. Но для меня здесь вопрос гораздо шире. Это вопрос политического выбора. Все хотят мира. Но к миру есть разные пути. ЛДПР выбирает путь победы России, защиты ее интересов и людей. Политическую линию "Яблока" мы оцениваем иначе: как путь уступок и поражения»,— написал Андрей Бургарт в своем Telegram-канале.

Либерал-демократ призвал избирателей не делать вид, будто «между победой и капитуляцией нет разницы». «Наша политическая позиция предельно ясна: ЛДПР выбирает победу России. Мы не врем и не боимся называть вещи своими именами»,— добавил он.

Позже Андрей Бургарт заявил, что ряд представителей «Яблока» необходимо проверить на наличие оснований для признания иностранными агентами. «Можно критиковать власть. Можно спорить с ЛДПР. Можно предлагать другой экономический или социальный курс. Но между политической оппозицией и работой против интересов собственной страны существует принципиальная граница. И эту границу государство обязано защищать»,— пояснил либерал-демократ. Он добавил, что общество «слишком долго делало вид, что любая политическая позиция автоматически допустима только потому, что ее называют "демократической"».

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области пройдут 18-20 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. Всего облизбирком допустил до процедуры 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков. На выборах в 2021 году «Яблоку» в заксобрание пройти не удалось — список его кандидатов получил всего 2,75% голосов.

Свердловский областной суд рассмотрит иск ЛДПР к «Яблоку» в пятницу, 28 августа. Как рассказали «Ъ-Урал» в «Яблоке», основания для отмены регистрации списка из 71 кандидата в партии не обнаружили. «Как юрист, я вздрогнул: насколько можно было написать столько букв из пустого. Верю в нашу судебную систему, что судья просто посмеется над этим иском»,— отметил депутат гордумы Екатеринбурга, лидер партсписка Константин Киселев.

Подробнее о претензиях ЛДПР к «Яблоку» на выборах в свердловское заксобрание — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев