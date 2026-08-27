Катилось «Яблоко» по регионам

Свердловский областной суд назначил заседание по рассмотрению иска реготделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области на 28 августа. Либерал-демократы заявили, что политики якобы злоупотребили свободой массовой информации, нарушили авторские права и тратили огромные суммы вне избирательного фонда, как и в ходе кампании в Госдуму РФ. По мнению эксперта, аналогичные основания для снятия можно обнаружить у всех остальных партий, участвующих в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Свердловская область стала четвертым российским субъектом, в котором подали иск о снятии списка кандидатов «Яблока» по единому округу с выборов в региональный парламент: в Карелии и Псковской области суды уже удовлетворили аналогичные требования «Родины», а в Калининградской области в суд по данному вопросу обратились «Коммунисты России». Как заявили в пресс-службе «Яблока», иски об отмене регистрации партии, почти одновременно поданные свердловским отделением ЛДПР и калининградским отделением «Коммунистов России», совпадают примерно на 63%.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области пройдет 18-20 сентября с использованием дистанционного электронного голосования. Помимо «Яблока» до процедуры были допущены «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». На выборах в 2021 году «Яблоку» в заксобрание пройти не удалось — перечень ее претендентов получил всего 2,75% голосов.

Разбирательствам на региональном уровне предшествовало решение Верховного суда (ВС) РФ о снятии списка со 269 кандидатами «Яблока» по федеральному округу с выборов в Госдуму по требованию «Родины». Инстанция признала, что партия злоупотребила свободой массовой информации, нарушила закон об интеллектуальной собственности и тратила значимые средства помимо избирательного фонда.

За аналогичные нарушения партсписок «Яблока» из 71 политика уже на выборах в заксобрание Свердловской области потребовало снять реготделение ЛДПР. «Все хотят мира. Но к миру есть разные пути. ЛДПР выбирает путь победы России, защиты ее интересов и людей. Политическую линию "Яблока" мы оцениваем иначе: как путь уступок и поражения. Поэтому мы с "Яблоком" не просто конкуренты за голоса. Мы принципиальные политические противники»,— сообщил медиаменеджер Андрей Бургарт, вошедший в общеобластную часть списка кандидатов ЛДПР на выборах в свердловское заксобрание.

Представитель ЛДПР Андрей Еланцев указал в иске (есть в распоряжении «Ъ-Урал»), что действия партии были направлены на достижение результата как на выборах в Госдуму, так и в региональные парламенты, а разграничение отсутствовало. Он также напомнил, что с 27 июля по 6 августа было выявлено около 67,8 тыс. агитационных публикаций в поддержку «Яблока», которые набрали около 6 млн просмотров. Значительная их часть распространялась в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а кандидаты, по его словам, не имеют права агитировать в запрещенных ресурсах. В частности, Андрей Еланцев обнаружил, что призывы голосовать за «Яблоко» в запрещенных соцсетях публиковали четыре кандидата в свердловское заксобрание, двое политиков в них обращались к подписчикам за средствами на кампанию.

Господин Еланцев напомнил, что ранее ВС РФ также установил нарушение авторских прав в интервью сооснователя «Яблока» Григория Явлинского на сайте партии, в котором без согласия правообладателей использовались строчка из стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце», фраза из пьесы «Пять вечеров» Александра Володина «лишь бы не было войны», а также данные «Левада-Центра» (признан в РФ иностранным агентом), символика политических партий, иллюстрация к фразе Льва Толстого из романа «Война и мир» и кадр из одноименного кинофильма 1967 года.

«Материал не содержал указания на то, что содержащиеся в нем призывы и положительная оценка партии относятся исключительно к выборам депутатов Госдумы и не распространяются на региональный список той же партии»,— подчеркнул Андрей Еланцев, добавив, что интервью господина Явлинского мог посмотреть каждый свердловчанин.

По словам представителя либерал-демократов, само свердловское «Яблоко» нарушило закон об интеллектуальной собственности из-за закрепленного сообщения в своем Telegram-канале со ссылкой на графическую инструкцию по перечислению пожертвований. В документе были размещены логотипы Сбербанка, SberPay и Ozon-банка, на которые «Яблоко» не запросило разрешение у правообладателей.

В конце иска Андрей Еланцев указал, что ВС РФ установил стоимость размещения агитации в поддержку «Яблока» в соцсетях и мессенджерах — по данным Ассоциации блогеров и агентств, общая сумма составила 27,8 млн руб. «Созданный общепартийный агитационный результат использовался в региональной кампании и в интересах зарегистрированного списка»,— заявил представитель ЛДПР, добавив, что расходы «Яблока» на агитацию на выборах в свердловское заксобрание, произведенные помимо избирательного фонда, значительно превысили допустимые 5% от него (10 млн руб.).

Господин Еланцев также указал, что с 9 июля по 2 августа на счет «Яблока» поступило около 2,8 млн руб. из США, ОАЭ, Великобритании, Израиля и других стран. По его словам, партия не смогла доказать их возврат на заседании ВС РФ, в связи с чем иностранные средства были задействованы в финансировании региональной кампании. «"Яблоко" внесло в избирательный фонд регионального списка 64 тыс. руб., которые были израсходованы»,— заявил он.

По его мнению, каждое из указанных им оснований влечет отмену регистрации списка кандидатов.

Депутат екатеринбургской гордумы от «Яблока» Константин Киселев, возглавляющий общеобластную часть списка партии на выборах в заксобрание, рассказал «Ъ-Урал», что не увидел в иске ЛДПР оснований для отмены регистрации.

«Как юрист, я вздрогнул: насколько можно было написать столько букв из пустого. Верю в нашу судебную систему, что судья просто посмеется над этим иском»,— сказал политик.

Как следует из картотеки Свердловского облсуда, заявление ЛДПР рассмотрит судья Максим Старков в пятницу, 28 августа.

По мнению политтехнолога Александра Ханина, многие обозначенные нарушения в иске не являлись основанием для снятия партий с выборов до 2026 года. «По каждой партии есть ворох таких же, абсолютно одинаковых нарушений. Большая часть кандидатов использует запрещенные соцсети, всем партиям также можно посчитать превышение трат вне избирательного фонда. Каждую можно снять»,— резюмировал эксперт.

Василий Алексеев