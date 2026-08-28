В 29 муниципалитетах Дона объявлена чрезвычайная пожароопасность

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса прогнозируется в Ростовской области до конца суток 28 августа и 29 августа. Штормовое предупреждение объявлено в 29 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

В зоне риска — города Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Гуково, Зверево, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог и Шахты, а также Азовский, Аксайский, Багаевский, Боковский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Веселовский, Егорлыкский, Дубовский, Заветинский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Куйбышевский, Красносулинский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Неклиновский, Песчанокопский, Пролетарский, Ремонтненский, Родионово-Несветайский, Октябрьский, Орловский, Сальский, Семикаракорский, Советский, Целинский и Шолоховский районы.

Спасатели призывают жителей не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки, а также проверить проводку и электроприборы. При обнаружении пожара необходимо звонить по номеру 112.

Наталья Белоштейн