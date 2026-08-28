Возбуждено дело на жителя Иркутска, снабжавшего телефонных мошенников сим-картами

Под следствием оказался 33-летний житель Иркутска, который снабжал телефонных мошенников цифровыми сим-картами.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета России, иркутянин согласился на предложение о дополнительном заработке, поступившее в одном из мессенджеров, и оформил 20 цифровых сим-карт, указав свои персональные данные. Еще 35 сим-карт зарегистрировал на родителей. Их он передал злоумышленникам, обслуживающим терминалы пропуска трафика, так называемые сим-боксы.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 274.4 УК РФ (участие в деятельности по передаче абонентских номеров, совершенное из корыстной заинтересованности). Вину он признал в полном объеме, сообщили в следственном ведомстве.

Илья Николаев