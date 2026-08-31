От кирпича до вида из окна: что сегодня учитывают при выборе новостройки

Еще несколько лет назад новостройку выбирали по довольно понятной формуле: класс проекта, район, площадь квартиры и цена. Сегодня этого набора критериев уже недостаточно.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЖК Паскаль

Выбор стал детальнее: покупатель смотрит не только на основные параметры проекта, но и на то, что формирует качество жизни каждый день. Что находится за окном, насколько дом защищен от шума, как организована территория и какие решения заложены в самом здании. На примере ЖК «Паскаль» разбираемся, какие характеристики сегодня становятся аргументами в пользу выбора квартиры.

Центр рядом, магистрали в стороне

Близость к центру остается важным преимуществом для любого проекта, но сегодня покупатели все чаще ищут баланс между доступностью и тишиной. Хочется быстро добираться в любую точку города, но при этом не жить рядом с постоянным потоком машин.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЖК Паскаль

ЖК «Паскаль» находится в глубине Закаменского микрорайона, в стороне от основных магистралей. До улиц Фрунзе и Ипподромской около 400 метров, поэтому дом не выходит непосредственно на крупные транспортные потоки. При этом до площади Ленина можно добраться за 10 минут на автомобиле, а до метро «Березовая роща» дойти за 15 минут пешком.

Рядом есть все необходимое: проект расположен в развитой части Октябрьского района. В пешей доступности находятся магазины, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие повседневные сервисы.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЖК Паскаль

Озеро вместо очередного фасада напротив

При выборе квартиры покупатель все чаще смотрит не только на инфраструктуру, но и на то, что находится рядом с домом. Возможность выйти на прогулку к воде или в зеленую зону становится отдельным преимуществом локации.

В ЖК «Паскаль» рядом находится озеро Верховое. Природная зона становится частью повседневного окружения дома, а не отдельным местом, до которого нужно специально ехать.

В квартирах, ориентированных на озеро, из окон открывается вид на воду, и взгляд не упирается в фасады соседних домов.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЖК Паскаль

Дом начинается не у входной двери

Комфорт определяется не только тем, что происходит внутри квартиры. Важны детали, которые определяют повседневный комфорт: насколько приватна территория, где оставить автомобиль и куда убрать вещи, которые не нужны каждый день.

В ЖК «Паскаль» предусмотрена закрытая охраняемая территория. Двор останется пространством только для жителей дома.

Подземный паркинг рассчитан на 262 машино-места. Из него можно подняться домой на лифте, не выходя на улицу. Это упрощает ежедневный маршрут и особенно удобно в плохую погоду или когда нужно донести до квартиры покупки.

Для сезонных вещей, велосипедов и спортивного инвентаря в проекте предусмотрены кладовые. Такое решение позволяет не превращать балкон, прихожую и шкафы в места постоянного хранения того, чем пользуются лишь время от времени.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЖК Паскаль

Качество строительства в деталях

Следующий уровень оценки — сам дом: его конструкция и инженерные решения, которые во многом определяют то, насколько комфортным будет дом в повседневной жизни.

Сегодня покупатели стали внимательнее изучать “начинку” дома. Им важно понимать, что стоит за внешним видом и как это повлияет на комфорт в будущем. Мы хорошо понимаем этот запрос: за более чем 20 лет работы ГК СМСС накопила большой опыт в строительстве жилых домов, и мы знаем, на каких решениях нельзя экономить. Поэтому при разработке ЖК «Паскаль» качество здания было одним из принципиальных вопросов. Анатолий Павлов, генеральный директор ГК СМСС

ЖК «Паскаль» построен по монолитной технологии. Наружные стены выполнены из кирпича, межквартирные стены и внутренние перегородки — из керамических блоков. Межэтажные плиты имеют толщину 200 мм. Внутренние инженерные системы рассчитаны на длительную эксплуатацию. Отдельное внимание уделено звукоизоляции: конструкция пола и стяжки, кирпичные стены и перекрытия помогают снизить уровень шума между квартирами.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЖК Паскаль

Не квадратные метры, а образ жизни в них

Одинаковая площадь может давать совершенно разное ощущение пространства. Поэтому при выборе квартиры все больше внимания уделяют не только метражу, но и планировке: где будет общая зона, хватит ли места для хранения, можно ли каждому члену семьи организовать свое пространство.

В ЖК «Паскаль» представлены квартиры площадью от 24,5 до 112,4 м: от компактных вариантов до просторных семейных. В планировках предусмотрены кухни-гостиные, гардеробные и постирочные, а в семейных форматах — несколько санузлов. За счет этого площадь можно распределить под разные сценарии жизни, не жертвуя удобством.

Есть и квартиры, где кухни-гостиные ориентированы на озеро Верховое. Большие окна выходят в сторону воды и открытого пространства, поэтому вид становится естественной частью общей зоны квартиры.

В настоящее время покупатель при выборе новой квартиры оценивает дом целиком: его окружение, устройство территории, конструктив и планировку. И в конечном итоге решение складывается из того, насколько все эти характеристики работают вместе.

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