В Новосибирске введен режим повышенной готовности из-за ограничений поставки газа

Власти Новосибирска ввели режим повышенной готовности в зоне обслуживания двух котельных МУП «Энергия» из-за долгов предприятия за природный газ. Об этом говорится в постановлении мэрии, подписанном мэром Максимом Кудрявцевым.

В качестве причины указано ограничение поставок газа со стороны поставщиков топлива из-за накопленной дебиторской задолженности. Ограничения могут затронуть потребителей на Лесном шоссе, 9 и ул. Заозерной, 10.

Документ предписывает не допустить чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением теплоснабжения и горячего водоснабжения в преддверии отопительного сезона. В частности, профильным департаментам поручено подготовить обращение в правительство Новосибирской области с просьбой о выделении дополнительных средств на закупку газа. В случае срыва сроков чиновники должны обеспечить обогрев зданий из резервных источников.

Согласно документу, долги накоплены перед ключевыми поставщиками ресурсов: ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», ООО «Сибирская теплоснабжающая компания», АО «Сибирьгазсервис» и ООО «Потенциал-Плюс».

Лолита Белова