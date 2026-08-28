Утром 28 августа в Краснодаре работают 66 АЗС

По данным на утро 28 августа, на территории Краснодара работают 68 автозаправочных станций. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 38 АЗС, АИ-95 — на 38 станциях, АИ-100 — только на пяти заправках, дизельное топливо продают на 57 автозаправочных станциях. Еще 40 АЗС временно не отпускают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Дзержинского, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе, Старокубанская; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Россинского, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Сормовская, Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB на Шевченко, Монтажников; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; АЗС «Юпитер-К» на Первомайской.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Алина Зорина