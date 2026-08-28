На Дону продажи средств от никотиновой зависимости выросли на 42%

В январе-июле 2026 года в Ростовской области объем продаж препаратов для лечения никотиновой зависимости вырос на 42% в денежном выражении год к году — до 99,3 млн руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

В натуральном выражении продажи увеличились на 29% — с 48,9 тыс. до 63 тыс. упаковок. В аналогичный период 2025 года жители региона потратили на такие лекарства 69,9 млн руб.

На три крупнейших бренда пришлось 96% рынка в рублях. Основная часть продаж досталась «Никоретте»: доля марки по итогам семи месяцев составила 76% в денежном выражении. На «Табекс» пришлось 16% продаж, на «Никуриллы» — 4%.

Наталья Белоштейн