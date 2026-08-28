«Гормон стресса» на пике: в Краснодаре взлетел спрос на анализ кортизола

Медицинская лаборатория CL LAB фиксирует значительное увеличение интереса жителей Краснодара к исследованию уровня кортизола. За первое полугодие 2026 года количество выполненных тестов выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба СЛ МедикалГрупп

«Кортизол принято называть «гормоном стресса», однако однократное определение его концентрации в крови не является прямым индикатором хронической усталости или психоэмоциональной перегрузки. Увеличение числа обращений в нашей лаборатории на 40% свидетельствует о том, что пациенты стали более осознанно подходить к вопросам профилактики и своевременной диагностики»,— комментирует Феликс Гамзаев.

Эксперт поясняет, что кортизол действительно участвует в мобилизации организма при физическом или эмоциональном напряжении, регулируя выброс глюкозы и артериальное давление. Однако данный механизм рассчитан на краткосрочную реакцию. Основное клиническое назначение анализа — выявление нарушений функции надпочечников, включая гиперкортицизм при опухолевых процессах или надпочечниковую недостаточность.

Важно учитывать: уровень гормона подвержен суточным колебаниям и может повышаться после недосыпа, физической нагрузки или острого заболевания. Единичный забор крови фиксирует концентрацию только в момент исследования и не позволяет оценить стресс, перенесённый накануне. Для корректной интерпретации результата необходима комплексная оценка жалоб, клинической картины и дополнительных лабораторных показателей.

«Связь "высокий кортизол — сильный стресс" не является прямолинейной. Такие симптомы, как усталость, раздражительность и нарушения сна, могут сопровождать дефицит железа, дисфункцию щитовидной железы, тревожные состояния или апноэ сна. Назначение анализа и трактовка его результатов должны всегда оставаться прерогативой лечащего врача»,— резюмирует Гамзаев.

Рост востребованности исследования в медицинской лаборатории CL LAB — крупнейшей* на Кубани, подтверждает устойчивый тренд на профилактическую медицину в регионе, однако эксперт призывает пациентов не заниматься самодиагностикой и доверять только профессиональной оценке данных.

* более 170 собственных филиалов лаборатории CL LAB в регионе представленности.

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