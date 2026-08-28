Кубань входит в топ регионов по числу многодетных семей

Число многодетных семей в Краснодарском крае за последнее десятилетие почти удвоилось и достигло около 95 тыс., сообщил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко. В этих семьях воспитываются более 300 тыс. детей. По числу жителей и многодетных семей Кубань входит в первую тройку российских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Региональные власти в последние годы расширяют меры поддержки многодетных семей. В частности, с декабря 2025 года в краевое законодательство был внесен ряд изменений, предусматривающих дополнительные социальные гарантии.

Одним из них стало расширение программы регионального материнского капитала. Теперь выплата предоставляется не только при рождении третьего ребенка, но также четвертого и последующих детей. В 2026 году ее размер превышает 167 тыс. руб. и ежегодно индексируется. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, газификации, оплаты образования и медицинской реабилитации детей.

В мае депутаты также внесли изменения в законодательство, позволяющие части многодетных семей сохранить право на единое пособие. Мера распространяется на семьи, в которых среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. В таком случае размер пособия составляет 50% детского прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае. Норма применяется с 1 января 2026 года.

Еще одну льготу депутаты установили на заседании 1 июля. Многодетным родителям и опекунам предоставили право бесплатно пользоваться платными парковками, находящимися в краевой или муниципальной собственности. Воспользоваться льготой могут автовладельцы, зарегистрированные по месту жительства в Краснодарском крае.

По словам Юрия Бурлачко, увеличение числа многодетных семей происходит в том числе на фоне действующих мер поддержки. За десять лет их количество в регионе выросло почти вдвое — до порядка 95 тыс. семей. Поддержка многодетных родителей, отметил он, останется одним из приоритетов работы Законодательного собрания Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков