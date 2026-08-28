Горячий Ключ принял 167,6 тысячи туристов в 2026 году

С начала 2026 года Горячий Ключ посетили 167,6 тыс. отдыхающих. Из них 79,9 тыс. человек (или 101% к аналогичному периоду 2025 года) останавливались в средствах размещения города. На один день в Горячий Ключ приезжали 87,7 тыс. человек, что соответствует прошлогоднему уровню. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава муниципального образования Сергей Белопольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Он уточнил, что чаще всего в Горячий Ключ приезжают туристы из Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга и стран СНГ.

«Горячий Ключ является старейшим курортом Кубани. На его территории сосредоточено более 50 объектов туристского показа, 13 из них находятся на территории курортного парка. Наиболее популярные — Дантово ущелье, Источник святителя Пантелеймона, часовня в честь Иверской иконы Божьей Матери, старое ванное здание, бювет, Адыгский столб, Арка со львами»,— отметил Сергей Белопольский.

В муниципалитете функционируют 69 средств размещения (включая санатории, гостиницы разных категорий, гостевые дома, базы отдыха) с общим номерным фондом 1281 единиц. По словам главы Горячего Ключа, растет сегмент гостиниц с дополнительными опциями: спа-зоны, бассейны, системы питания, в перспективе появится премиальный сегмент.

«Это привлекает не только тех, кто едет за лечением, но и туристов, которые едут за спокойным отдыхом. Особое внимание уделяется развитию загородного туризма: в окрестностях функционируют базы отдыха с дополнительными услугами — конными прогулками и рыбалкой. Горячий Ключ второй год подряд участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Подписано несколько инвестиционных соглашений на реализацию инвестпроектов по развитию туристической сферы и строительству отелей. Конечно, сегодня экономические условия не самые благоприятные для осуществления крупных проектов. Но надеемся, что в перспективе они будут реализованы»,— рассказал Сергей Белопольский.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Ейский район за семь месяцев 2026 года принял почти 155 тыс. гостей.

Маргарита Синкевич