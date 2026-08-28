В Анапе на 24 АЗС доступно топливо, АИ-100 по-прежнему нет

По состоянию на 9:30 28 августа в Анапе работают 24 автозаправочные станции. На 9 АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, еще на 17 действуют ограничения по объему заправки, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 13, дизельное топливо — на 23. АИ-100 временно отсутствует.

Ограничения по объему отпуска на АЗС различаются. Бензин АИ-92 и АИ-95 можно приобрести в объеме до 30 литров на восьми заправках и до 40 литров — еще на трех. Дизельное топливо отпускают до 50 литров на шести АЗС и до 60 литров — еще на двух.

В администрации Анапы отмечают, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может измениться. Жителей также просят не закупать топливо впрок, чтобы поддерживать его доступность и не создавать дополнительные очереди на АЗС.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко