Владельца криптофермы в Хакасии ждет суд за ущерб энергетикам на 5 млн рублей

В Хакасии будут судить майнера, которому вменяется в вину причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (ст. 165 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре республики, по версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый самовольно подключил к электросетям нежилое помещение, где установил майнинговое оборудование. Год он бесплатно пользовался электроэнергией, причинив энергетикам ущерб в размере 5 млн руб. Более 1,5 млн руб., вырученных от продажи криптовалюты, он легализовал.

Для возмещения ущерба на имущество владельца криптофермы — земельные участки и автомобиль общей стоимостью 4,9 млн руб. — наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев