«Русзолото» выкупило лицензию на месторождение «Ивановский» за 774 млн рублей

Компания «Русзолото» выиграла аукцион на право разработки и добычи золота на участке «Ивановский» в Красноярском крае. Итоговая цена лота составила 774 млн руб., что в 2,7 раза превышает начальную стоимость. Согласно данным электронной торговой площадки «ГИС Торги», стартовая цена была установлена на уровне 286 млн руб.

В торгах также приняли участие АО «Артемовский рудник» (входит в ОАО «Майнэкс Ресорсес») и АО «Васильевский рудник» (контролируется инвестиционной компанией «Ромета Капитал»), предложив за лицензию 745 млн руб. и 516 млн руб. соответственно.

Лицензия на добычу золота предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 4,55 кв. км. Месторождение разделено на два объекта — «Ивановский участок» и «Высота 830». Запасы рудного золота на Ивановском участке по категории C2 составляют 1,55 тонны, прогнозные ресурсы золота по Р1 оцениваются в 1,35 тонны со средним содержанием в 39,5 г на тонну, а серебра – 0,36 тонны со средним содержанием в 10,4 г на тонну.

На месторождении «Высота 830» запасы рудного золота по категории C2 достигают 1,89 тонны. Прогнозные ресурсы золота по Р1 учтены в размере 1,43 тонны со средним содержанием в 12,9 г на тонну, а серебра – 1,15 тонны со средним содержанием в 10,4 г на тонну.

ООО «Русзолото» зарегистрировано в Костроме в 2014 году в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью. Генеральным директором и единственным владельцем 100% доли является Максим Наумов, которому также принадлежит добывающая компания из Новосибирска ООО «Сибресурс». По данным сервиса Rusprofile, выручка компании за 2025 год составила 25,2 млн руб., чистая прибыль — 247 тыс. руб.

Лолита Белова