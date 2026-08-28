Ростовская область стала лидером по доле ипотечных сделок на новостройки

В Ростовской области в июле 2026 года доля ипотечных выдач на покупку жилья в новостройках составила 66,1%, что стало самым высоким показателем среди регионов России. Такие данные привели аналитики Сбера, изучившие структуру ипотечного рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГигаЧат Бизнес ИИ Фото: ГигаЧат Бизнес ИИ

Таким образом, около двух третей ипотечных сделок в регионе пришлось на первичный рынок жилья. Среди крупных регионов по этому показателю также выделились Хабаровский край (60,8%), Тюменская область (57%), Санкт-Петербург (56%), Свердловская и Новосибирская области (по 54,6%). В Краснодарском крае доля сделок с новостройками составила 52,1%.

В целом структура ипотечных выдач в Ростовской области в июле распределилась следующим образом: на новостройки пришлось 66,1%, на вторичное жилье — 11%, на готовые загородные дома — 13,3%, на индивидуальное жилищное строительство — 7,7%.

При этом по стране структура ипотечного рынка в июле стала более сбалансированной: доля выдач на первичном рынке составила 47,6%, готовых квартир — 27,2%, загородных домов — 12,3%, ИЖС — 9%. По данным аналитиков Сбера, в последние месяцы спрос постепенно смещается от первичного рынка к другим сегментам жилья.

«В Ростовской области в июле 2026 года около 66% ипотечных выдач пришлось на первичный рынок. При этом значительная часть сделок была оформлена по льготным программам: почти 70% выдач пришлось на семейную ипотеку. Одновременно увеличивалась доля рыночных программ и сделок со вторичным жильем»,— сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

По ее словам, в июле объем выдач по рыночным программам вырос на 6,2% за месяц, а по вторичному жилью — на 2%.