На Кубани количество МСП активнее всего растет в сферах ИТ и строительства

В Краснодарском крае за январь—июль 2026 года максимальный относительный прирост числа представителей малого и среднего бизнеса наблюдается в сфере информации и связи — на 2,6%, а также в строительной отрасли — на 1,9%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В целом на долю субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих в сфере информации и связи, приходится 3,3%, строительства — 9,2% от всего количества представителей МСП региона. Наиболее популярна у предпринимателей деятельность в сфере торговли, где осуществляют деятельность 34,3%. «В Краснодарском крае большой рынок, высокая потребность населения и гостей нашего региона в разнообразии товаров. В сфере торговли наименьшие барьеры “на входе” в предпринимательство, меньше требований к знаниям, основным средствам и персоналу, чем в других отраслях и нишах, при этом высокая доходность»,— рассказали в департаменте.

С развитием торговли тесно связаны смежные направления, например, логистика. Регион привлекателен для малого и среднего бизнеса в сфере транспортировки и хранения, его доля в общем количестве субъектов МСП составляет 10,5%. «Этому способствуют развитая транспортная сеть автомобильных дорог и железнодорожных маршрутов, крупные транспортные узлы, морские порты и выходы к торговым путям, возобновившие свою работу аэропорты, в целом удобная логистика, возможности для технического обслуживания транспорта»,— отметили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

В секторе МСП популярна также сфера операций с недвижимым имуществом (7,8%). Востребованы у представителей кубанского малого и среднего бизнеса отдельные виды профессиональной, научной и технической деятельности (7,5%), в частности, услуги в области бухгалтерского учета и права, рекламная деятельность и деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний и исследований. В сфере гостиниц и общепита осуществляют деятельность 5,4% субъектов МСП, примерно такая же доля, 5,3%,— у субъектов МСП сферы обрабатывающих производств. Еще 4,2% субъектов МСП работают в сфере сельского хозяйства, 3,6% занимаются административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами (административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий), 8,9% — осуществляют прочие виды деятельности.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае количество индивидуальных предпринимателей за год выросло на 6,2%.

Маргарита Синкевич