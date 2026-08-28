В Новосибирске запретили полеты дронов над избирательными участками

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска ввел временный запрет на полеты всех типов беспилотных воздушных судов (БВС).

Ограничение будет действовать в период с 31 августа по 21 сентября включительно. Запрет распространяется на территории проведения массовых мероприятий и места размещения избирательных участков.

В прошлом году мэрия Новосибирска ввела аналогичный запрет с 1 по 15 сентября. Ограничения были связаны с проведением единого дня голосования и с началом нового учебного года, когда проводятся массовые школьные линейки и праздничные мероприятия.

Лолита Белова