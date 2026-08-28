Более 70 БПЛА уничтожили над Ростовской областью за ночь

Минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью уничтожили более 70 беспилотников. Дроны сбили в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском и Кашарском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Чертковском районе обломки БПЛА обнаружили на территории сельскохозяйственного склада. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В селе Новоселовка произошло возгорание сухой травы, его ликвидировали. В Тарасовском районе, в хуторе Чеботовка, из-за падения обломков беспилотника загорелось скошенное поле. Возгорание также ликвидировали, пострадавших нет.

Валерий Климов