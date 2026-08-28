В Красноярском крае бухгалтера лесничества осудят за хищение 32 млн рублей

Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении бухгалтера в Большемуртинском лесничестве. Ей вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На имущество фигурантки наложен арест на сумму более 10 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурантка дела, имея доступ к системе «СберБизнес», ежемесячно переводила себе суммы, в разы превышающие зарплату. Таким образом, она вывела более 32 млн руб.

Правоохранители установили, что преступную схему организовал директор сотрудницы в 2015 году. Выведенные средства сообщники делили между собой. Бухгалтер, по материалам дела, составляла фиктивные реестры, в которых распределяла похищенные суммы на других сотрудников, а в налоговую сдавала отчеты с заниженными цифрами. В ноябре 2025 года комиссия, созданная в лесничестве, пересчитала реестры и обнаружила недостачу. За 10 лет обвиняемая вывела более 32 млн руб., считает следствие. Уголовное дело в отношении бывшего начальника лесничества еще расследуется.

Александра Стрелкова