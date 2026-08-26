Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге призвали не поддаваться панике

Концерты рэпера Канье Уэста в России не отменены, организаторы поддерживают контакт с музыкантом, сообщает агентство Say Agency. Организаторы призвали купивших билеты запастись терпением, не поддаваться панике и дождаться официального заявления.

«Наша команда... в данный момент делает все, чтобы провести для вас два незабываемых шоу Ye, которые каждый из нас запомнит на всю жизнь»,— указано в сообщении агентства в Telegram.

17 августа Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Цены на билеты варьировались от 9 тыс. до 160 тыс. руб.

Спустя неделю, 24 августа, пресс-служба «Газпром Арены» заявила, что организаторы не заключали договор аренды площадки, и без подписанного документа концерт состояться не может. Глава Say Agency Анна Субчева вчера сообщила, что анонс и старт продаж билетов были синхронизированы с площадкой, а договор, о котором идет речь, должен быть подписан до 27 августа.

По словам госпожи Субчевой, агентство направило стадиону подписанный договор и рассчитывает на урегулирование ситуации. Канье Уэст уже получил предоплату и не отменяет визит в Россию, добавила она. Информация о проведении шоу в октябре есть на сайте исполнителя.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала отмену концерта. В своем Telegram-канале она опубликовала новость об этом, сопроводив ее лаконичной фразой: «Служу России».