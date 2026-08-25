Москва и Ватикан закрепили канал связи

Архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий дипломатическую службу Ватикана, прибыл 25 августа с официальным визитом в Россию впервые с начала СВО. Как анонсировали в МИД РФ, стороны планировали обсудить «вопросы международной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества», однако главной на переговорах предсказуемо стала тема Украины. На пресс-конференции по итогам встречи с министром Сергеем Лавровым представитель Святого престола, незадолго до того посещавший Киев, говорил почти исключительно об украинском урегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отличие от Сергея Лаврова архиепископ Пол Ричард Галлахер (слева) поспешил посвятить украинской теме на пресс-конференции всю свою речь

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В отличие от Сергея Лаврова архиепископ Пол Ричард Галлахер (слева) поспешил посвятить украинской теме на пресс-конференции всю свою речь

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ватикан принимает активное участие в судьбе тех, кто был затронут конфликтом на Украине. В частности, под руководством спецпосланника папы кардинала Маттео Дзуппи был создан рабочий механизм обмена между Киевом и Москвой списками для воссоединения семей. По данным итальянской газеты Avvenire, через этот канал более 1,5 тыс. несовершеннолетних уже удалось воссоединиться со своими родными.

Кроме того, Ватикан активно участвует в обмене пленными между Россией и Украиной, а кардинал Дзуппи лично посещает лагеря военнопленных.

Святой престол ведет также поиск без вести пропавших, реализует проекты реабилитации детей, оказавшихся за рубежом, добивается открытия гуманитарных коридоров и обеспечения доступа к тяжелобольным гражданам.

Несмотря на то что Ватикан подчеркивал, что такая работа не носит политический характер и является строго гуманитарной, подобный подход позволил ему наладить связи как с Москвой, так и с Киевом. Одним из свидетельств этого стал первый с начала конфликта на Украине визит в Москву главы дипслужбы Ватикана архиепископа Пола Ричарда Галлахера. 25 августа он провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, по итогам которых собеседники провели пресс-конференцию.

Сергей Лавров, говоря про отношения с Ватиканом, подчеркнул, что они носят «доверительный, дружественный и прагматичный характер». «Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин»,— сказал российский министр. А затем, высоко оценив активную вовлеченность Святого престола в решение острых гуманитарных вопросов, в том числе по «чувствительному детскому досье» (перемещению детей с территории Украины в российские семьи), господин Лавров тему украинского урегулирования завершил.

Архиепископ Галлахер, напротив, посвятил ей на пресс-конференции всю свою речь. «Мы говорили о трагической войне на Украине и возможных путях нахождения долгосрочного, устойчивого мира и о том, как разрешить гуманитарные вопросы, касающиеся конфликта»,— подчеркнул представитель Святого престола. По его словам, «несмотря на сохраняющиеся разногласия в наших оценках по различным вопросам, были найдены некоторые точки соприкосновения».

Примечательно, что совсем недавно, в конце июля, Галлахер посетил Киев, где он был принят президентом Украины Владимиром Зеленским и встретился с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Он также побывал в местах, наиболее пострадавших от боевых действий, поговорил со спасателями и отслужил мессу по случаю восстановления структур Католической церкви на Украине. Тогда же, по информации итальянской газеты Il Foglio, Галлахер лично сказал украинскому президенту: «Святой престол близок к Украине и полностью поддерживает ее территориальную целостность». После этого Зеленский написал в соцсетях, что обсудил с Галлахером прекращение военных действий между Россией и Украиной, и напомнил, что Ватикан неоднократно заявлял о готовности предоставить свою площадку для его возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Папа Лев ХIV, неоднократно выступавший с осуждением военных действий на Украине, предложил Ватикан как нейтральную площадку для переговоров еще летом прошлого года, во время аудиенции с Зеленским в своей резиденции Кастель-Гандольфо. Но эта инициатива не получила продолжения.

Как пояснял недавно ТАСС посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский, вопрос об использовании папского государства как площадки для российско-украинских переговоров не рассматривается по причине «объективных логистических и политических сложностей». В частности, по словам дипломата, такой формат неизбежно потребует взаимодействия с рядом недружественных России стран, «далеко не все из которых заинтересованы в скорейшем достижении мира».

Тем не менее визит главы дипломатической службы Ватикана сначала в Киев, а потом в Москву четко показывает, что Святой престол не намерен оставаться в стороне от дипломатических и гуманитарных усилий по урегулированию украинского кризиса. Во вторник на совместной пресс-конференции и Лавров, и Галлахер подтвердили, что канал связи между Москвой и Ватиканом должен оставаться открытым.

Ксения Байгарова