Составлено ИИ-Ассистентъ

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер прибыл в Россию с официальным визитом впервые с начала специальной военной операции, который продлится с 24 по 28 августа 2026 года. В ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он подтвердил призыв Папы Льва XIV к завершению военных действий и заявил, что военным путём конфликт решить невозможно, необходимо создать условия для политической и дипломатической работы.

Россия высоко оценила вовлеченность Ватикана в решение гуманитарных вопросов в ходе конфликта на Украине, в том числе по «детскому досье», и поблагодарила за взвешенную позицию. Ватикан активно участвует в обмене пленными между Россией и Украиной, а также занимается поиском без вести пропавших, реализует проекты реабилитации детей и добивается открытия гуманитарных коридоров. Ранее, в июле 2026 года, Пол Ричард Галлахер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду на достижение прочного мира.

Юрий Ушаков, помощник президента России, ранее, в январе 2026 года, отмечал заинтересованность России в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическими методами, но подчеркивал, что пока этого нет, Россия продолжит добиваться поставленных целей. В ноябре 2021 года Пол Ричард Галлахер уже посещал Москву, где встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним руководителем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом.