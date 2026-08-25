Глава дипслужбы Святого престола Галлахер провел переговоры с Сергеем Лавровым

Архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий дипломатическую службу Ватикана, прибыл с официальным визитом в Россию впервые с начала СВО. Как сообщили в МИД РФ, стороны планировали обсудить «вопросы международной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества», однако главной на переговорах предсказуемо стала тема Украины.

Ватикан активно участвует в обмене пленными между Россией и Украиной. Святой престол ведет также поиск без вести пропавших, реализует проекты реабилитации детей, оказавшихся за рубежом, добивается открытия гуманитарных коридоров и обеспечения доступа к тяжелобольным гражданам.

Сергей Лавров, говоря об отношениях с Ватиканом, подчеркнул, что они носят «доверительный, дружественный и прагматичный характер».

Подробности — в материале «Москва и Ватикан закрепили канал связи».