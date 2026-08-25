Глава дипслужбы Святого престола Галлахер провел переговоры с Сергеем Лавровым
Архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий дипломатическую службу Ватикана, прибыл с официальным визитом в Россию впервые с начала СВО. Как сообщили в МИД РФ, стороны планировали обсудить «вопросы международной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества», однако главной на переговорах предсказуемо стала тема Украины.
Ватикан активно участвует в обмене пленными между Россией и Украиной. Святой престол ведет также поиск без вести пропавших, реализует проекты реабилитации детей, оказавшихся за рубежом, добивается открытия гуманитарных коридоров и обеспечения доступа к тяжелобольным гражданам.
Сергей Лавров, говоря об отношениях с Ватиканом, подчеркнул, что они носят «доверительный, дружественный и прагматичный характер».
Подробности — в материале «Москва и Ватикан закрепили канал связи».
Архиепископ Пол Ричард Галлахер, глава дипломатической службы Ватикана, прибыл в Москву 25 августа 2026 года с официальным визитом, который продлится до 28 августа. Этот визит стал первым с начала специальной военной операции на Украине, а в последний раз Галлахер посещал российскую столицу в ноябре 2021 года, где также встречался с Сергеем Лавровым и премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Незадолго до приезда в Москву Галлахер посетил Киев в конце июля 2026 года, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и и.о. министра иностранных дел Андреем Сибигой. В ходе визита архиепископ также побывал в районах, пострадавших от боевых действий, и выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Россия ценит взвешенную позицию Ватикана по ситуации вокруг Украины и его активное участие в решении гуманитарных вопросов, включая так называемое «детское досье». Однако, несмотря на призывы Папы Льва XIV к прекращению военных действий и готовность Ватикана предоставить свою площадку для переговоров, российский посол Иван Солтановский заявил, что Ватикан не рассматривается как площадка для российско-украинских переговоров из-за «объективных логистических» причин.