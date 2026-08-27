В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

На территориях Новороссийска и Анапы объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. При включении сирен и сигнала «Внимание всем» жителей и гостей города-героя просят соблюдать меры безопасности до официальной отмены угрозы. Об этом сообщили власти муниципальных образований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Находясь дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой либо в комнате, окна которой не выходят на море. Находясь на улице, необходимо спуститься на цокольный этаж ближайшего здания или в подземный переход. Запрещается использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться под стенами многоквартирных домов. Сигнал об отмене угрозы будет подан сразу после нормализации обстановки.

«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки»,— подчеркнули в сообщении администрации Анапы.

Алина Зорина