В Сочи задержана подозреваемая в осквернении мемориала участникам Великой Отечественной войны

В рамках расследования уголовного дела об осквернении мемориального сооружения в Сочи следователями СКР задержаны двое местных жителей. Фигурантами стали 46-летняя женщина и ее 48-летний знакомый, сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел на участке, прилегающем к монументу, увековечивающему память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. В социальных медиа появились сведения о противоправных действиях, совершенных девушкой, после чего следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений). Позже органы следствия установили, что к произошедшему причастен также 48-летний мужчина.

В ходе допроса фигуранты признали вину, сейчас с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Дело квалифицировано по пп. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений).

Алина Зорина