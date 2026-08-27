На Дону с молотка продают шестерых служебных овчарок

В Ростовской области на торгах продают шесть служебными овчарками, которые содержатся в воинской части в поселке Казачьи Лагери Октябрьского района. Возраст животных — от 6 до 10 лет, все они ранее несли службу в различных подразделениях. Информация опубликована на электронной площадке ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Среди лотов — бельгийские овчарки Калипсо и Криста, а также немецкая овчарка Кобра: все трое привлекались к работе в минно-розыскной службе. В караульной службе были задействованы немецкие овчарки — Митос и Нита. Еще один пес Имар, проходил службу в ремонтном подразделении.

Стартовая цена установлена индивидуально для каждой собаки. Стоимость Кобры и Имара — от 409,8 руб., Калипсо и Кристы — от 696,7 руб. Наиболее высокая начальная цена — 983,6 руб. — определена для Митоса и Ниты.

Мария Хоперская