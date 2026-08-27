РЖД и авиакомпания «Ангара» заключили мировое соглашение по иску на 430 млн рублей

Арбитражный суд Иркутской области одобрил мировое соглашение в судебном споре между АО «РЖД» и авиакомпанией «Ангара». Сумма иска составляла более 430 млн руб. Производство по делу прекращено, говорится в картотеке арбитражного суда без подробностей об условиях сделки.

Согласно материалам суда, иск АО «РЖД» был принят в июле 2025 года. Компания требовала взыскать с «Ангары» убытки за уничтожение в 2022 году арендованного вертолета Ми-8, которым предприятие пользовалось для перевозки сотрудников газодобывающего предприятия.

Тогда же рассмотрение иска было отложено до вступления в законную силу решения арбитражного суда Москвы по заявлению собственника воздушного судна — авиационно-промышленной компании «Вектор» к АО «РЖД». Он включал требования о взыскании убытков за порчу вертолета в размере 226,2 млн руб., а также упущенной выгоды в размере 204 млн руб. Решение было вынесено в октябре 2025 года. Суд признал требования истца лишь частично — на сумму 226 млн руб.

15 ноября 2022 года Ми-8, арендованный авиакомпанией «Ангара», совершал рейс Иркутск—Жигалово. На борту находились члены экипажа и сотрудники газодобывающей компании. Пилоты были вынуждены совершить жесткую аварийную посадку из-за сложных погодных условий. В результате инцидента были госпитализированы четыре человека, а воздушное судно получило повреждения.

Лолита Белова