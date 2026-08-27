В Гулькевичском районе на иномарку упали бетонные плиты с грузовика

В Гулькевичском районе в результате столкновения на дороге на иномарку упали бетонные плиты, перевозимые грузовиком. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Цепное столкновение произошло на 119-м км трассы Краснодар—Кропоткин. Установлено, что водитель грузового автомобиля MAN не выдержал безопасную дистанцию на дороге и столкнулся с Hyundai Accent, после чего легковой автомобиль врезался в бензовоз. В результате удара на иномарку упали бетонные плиты, которые перевозил грузовик. Водитель Hyundai оказался заблокирован в салоне.

Спасатели Гулькевичского отряда и специалисты 33-й пожарно-спасательной части МЧС, а также Службы спасения Кавказского района оградили место происшествия и с помощью гидравлического инструмента помогли пострадавшему выбраться из легковой машины. После этого его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Алина Зорина