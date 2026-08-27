Минобороны Польши заявило о нежелании размещать у себя ядерное оружие
Польша не хочет размещать ядерные снаряды на своей территории. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.
Павел Залевский
Фото: Christian Mang / Reuters
«Нет. Именно это я хотел бы заявить очень четко и открыто. Польша не хочет иметь ядерные снаряды на своей территории»,— сказал господин Залевский (цитата по Reuters). Так замминистра обороны ответил на вопрос журналистов, может ли будущее военное присутствие США в Польше включать ядерный потенциал.
В июне глава Пентагона Пит Хегсет поддержал предложение минобороны Польши о создании на ее территории постоянной военной базы США. Строительство может обойтись Варшаве примерно в 12 млрд злотых (около $3,2 млрд), указывал Wirtualna Polska со ссылкой на источники в правительстве. Возводить базу могут либо в Познани, либо около Вроцлава, так как там есть крупные аэродромы. Сейчас в Польше размещено около 10 тыс. американских военнослужащих.
Бывший президент страны Анджей Дуда заявлял, что Польша готова принять американское ядерное вооружение в рамках программы Nuclear Sharing. Нынешний глава государства Кароль Навроцкий указывал, что страна должна обладать собственным ядерным оружием, поскольку находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России. Однако министр иностранных дел Польши отвергал эту идею и подчеркивал, что государство является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия.
Заявление заместителя министра обороны Польши Павла Залевского о нежелании размещать ядерное оружие на территории страны прозвучало на фоне разногласий в польском руководстве по этому вопросу. Президент Польши Кароль Навроцкий в феврале 2026 года заявлял о необходимости для страны двигаться к обладанию собственным ядерным оружием, ссылаясь на то, что республика находится «на грани вооруженного конфликта». При этом в ноябре 2025 года глава МИД Польши Радослав Сикорский уже отвергал идею размещения ядерного оружия на польской территории, ссылаясь на приверженность страны Договору о нераспространении ядерного оружия.
Предшественник Кароля Навроцкого, Анджей Дуда, в 2024 году подтверждал обсуждение вопроса о готовности Польши разместить американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. В свою очередь, Пит Хегсет, глава Пентагона, в июне 2026 года поддержал предложение министерства обороны Польши о создании постоянной военной базы США на территории страны. Ранее, в мае 2026 года, США отменили отправку в Польшу более 4 тыс. военнослужащих, рассматривая возможность переброски подразделений из Германии.