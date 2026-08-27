Минобороны Польши заявило о нежелании размещать у себя ядерное оружие

Польша не хочет размещать ядерные снаряды на своей территории. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Залевский

Фото: Christian Mang / Reuters Павел Залевский

Фото: Christian Mang / Reuters

«Нет. Именно это я хотел бы заявить очень четко и открыто. Польша не хочет иметь ядерные снаряды на своей территории»,— сказал господин Залевский (цитата по Reuters). Так замминистра обороны ответил на вопрос журналистов, может ли будущее военное присутствие США в Польше включать ядерный потенциал.

В июне глава Пентагона Пит Хегсет поддержал предложение минобороны Польши о создании на ее территории постоянной военной базы США. Строительство может обойтись Варшаве примерно в 12 млрд злотых (около $3,2 млрд), указывал Wirtualna Polska со ссылкой на источники в правительстве. Возводить базу могут либо в Познани, либо около Вроцлава, так как там есть крупные аэродромы. Сейчас в Польше размещено около 10 тыс. американских военнослужащих.

Бывший президент страны Анджей Дуда заявлял, что Польша готова принять американское ядерное вооружение в рамках программы Nuclear Sharing. Нынешний глава государства Кароль Навроцкий указывал, что страна должна обладать собственным ядерным оружием, поскольку находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России. Однако министр иностранных дел Польши отвергал эту идею и подчеркивал, что государство является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия.