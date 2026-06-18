Хегсет поддержал идею создать в Польше американскую военную базу

Глава Пентагона Пит Хегсет поддержал предложение министерства обороны Польши о создании постоянной военной базы США на территории страны. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Virginia Mayo, AP Пит Хегсет

Фото: Virginia Mayo, AP

Письмо с предложением господин Косиняк-Камыш отправил главе Пентагона 29 мая. На встрече глав оборонных ведомств стран НАТО господин Хегсет сказал, что он и его команда поддерживают такую идею. «Постоянное присутствие американских войск — это цель, к которой стремились и предыдущие правительства»,— заявил глава Минобороны Польши.

По словам польского министра, страна также поддерживает стратегию и концепцию «НАТО 3.0», о которой накануне говорил Пит Хегсет. Глава Пентагона заявлял, что военному блоку необходимо вернуться к жесткой позиции для «сдерживания угрозы на континенте», а не заниматься «вопросами гендерного равенства» и «жесткой экономии на обороне».

Сейчас в Польше размещено около 10 тыс. американских военнослужащих. В середине мая США отменили отправку в Польшу более 4 тыс. военнослужащих из-за возможной переброски подразделений из Германии. Позднее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты все же направят 5 тыс. военнослужащих.